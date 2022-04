De rechtszaak tussen Max verstappen en online supermarkt Picnic moet worden overgedaan. Dat heeft de Hoge Raad bepaald in een zaak die de autocoureur had aangespannen tegen de websuper, omdat deze in een reclame een lookalike van Verstappen heeft gebruikt. Het Gerechtshof bepaalde eerder dat Picnic de lookalike mocht gebruiken, maar de Hoge Raad zette een streep door dat oordeel.

De websuper plaatste in 2016 op Facebook een advertentie waarin een man te zien was die sterk leek op de bekende autocoureur en boodschappen bezorgde in een Picnic-busje. Het bedrijf zette het filmpje online een dag nadat een advertentie van supermarktketen Jumbo op tv te zien was, waarin de échte Verstappen optrad.

De autocoureur was niet gelukkig met de actie van Picnic en stapte naar de rechter, waar hij een schadevergoeding eiste. In eerste instantie kreeg Verstappen gelijk van de rechter. Maar het Gerechtshof in Amsterdam besloot later dat Picnic niets verkeerds had gedaan. Daar was de coureur het weer niet mee eens. Hij stapte daarom naar de Hoge Raad.

Die besliste dat de rechtszaak over moet worden gedaan, omdat Picnic wel degelijk regels zou overtreden. Het argument van de websuper dat de kijker wel weet dat het om een lookalike ging, vond de Raad niet relevant. De Hoge Raad heeft de zaak nu verwezen naar het Gerechtshof in Den Haag.