In Groningen zijn het komende jaar geen zogenoemde darkstores van flitsbezorgers meer welkom. Ook mogen er tijdelijk geen nieuwe supermarkten in de binnenstad gevestigd worden. De gemeente wil het komende jaar een bestemmingsplan uitwerken waarin besloten wordt waar en onder welke voorwaarden de winkels welkom zijn.

In zo'n darkstore slaan flitsbezorgers als Flink of Gorillas grote hoeveelheden goederen op om ze snel bij mensen te kunnen bezorgen. Omdat alle flitsbezorgers beloven om binnen tien minuten voor je deur te staan, worden die darkstores vaak in woonwijken geplaatst.

Dat zorgt in veel steden voor extra overlast. Amsterdam en Rotterdam vaardigden eerder al een verbod op nieuwe darkstores uit. Zij bekijken het komende jaar hoe darkstores zich wel kunnen vestigen in de stad zonder overlast te veroorzaken.

Groningen sluit zich nu bij dat rijtje aan. In onder meer Utrecht en Den Haag wordt nog gekeken of het probleem op een andere manier kan worden opgelost.

Groningen verbiedt het komende jaar ook nieuwe winkelpanden in de binnenstad om overlast van leveringen te beperken voor de omwonenden. Ook hier wil de gemeente kijken waar en onder welke voorwaarden supermarkten zich mogen vestigen in de binnenstad. Daarnaast onderzoekt de gemeente ook of er regels kunnen komen om de overlast van bezorgfietsen in het winkelgebied te verminderen.