In de Amsterdamse wijk De Pijp moeten drie darkstores de deuren sluiten. Het gaat om vestigingen van Gorillas, Getir en Zapp. "Ze voldoen niet aan het bestemmingsplan en we kregen veel klachten over overlast", zegt een gemeentewoordvoerder tegen NU.nl. Ook in Groningen zijn er sinds vrijdag een jaar lang geen nieuwe darkstores meer welkom.

In een darkstore slaan flitsbezorgers als Flink of Gorillas grote hoeveelheden goederen op om ze snel bij mensen te kunnen bezorgen. Omdat alle flitsbezorgers beloven om binnen tien minuten voor je deur te staan, worden die darkstores vaak in woonwijken geplaatst.

Dat zorgt in veel steden voor extra overlast. Amsterdam en Rotterdam vaardigden eerder al een verbod op nieuwe darkstores uit. Zij bekijken het komende jaar hoe darkstores zich wel kunnen vestigen in de stad zonder overlast te veroorzaken.

Amsterdam gaat nu nog een stap verder. De stad heeft besloten om al voor de komst van het nieuwe bestemmingsplan drie magazijnen te sluiten. "Ze zitten op een plek die bedoeld is voor detailhandel en een darkstore is geen gewone winkel", legt de woordvoerder uit. De drie bedrijven hebben een last onder dwangsom opgelegd gekregen.

Eerder deze maand sloot de gemeente al een darkstore. In de toekomst zullen er volgens de woordvoerder waarschijnlijk nog meer de deuren dicht moeten doen.

Volgende maand hoopt Amsterdam een eerste versie te hebben van het zogenoemde afwegingskader, waarin bekeken wordt waar en onder welke voorwaarden flitsbezorgers zich kunnen vestigen. In januari zou dan uiteindelijk het bestemmingsplan moeten klaar zijn.

Groningen besloot vrijdag ook een jaar lang geen nieuwe darkstores meer toe te laten. In onder meer Utrecht en Den Haag wordt nog gekeken of het probleem op een andere manier kan worden opgelost.