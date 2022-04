NVM-voorzitter Onno Hoes legt later dit jaar zijn functie neer. De Leidenaar heeft beslist om geen tweede termijn aan te gaan, maar blijft wel aan tot er een nieuwe voorzitter is gevonden. Officieel loopt zijn termijn af in augustus. Hoes was drie jaar voorzitter van de makelaarsorganisatie.

De taak van Hoes was de afgelopen drie jaar om van de NVM een modernere organisatie te maken en dat is hem naar eigen zeggen ook gelukt. "De afgelopen jaren heeft de NVM een enorme transitie gerealiseerd en dit is voor mij dan ook een goed moment om mijn voorzitterschap te beëindigen", zegt hij.

Onder het voorzitterschap van Hoes werd er een vernieuwingstraject gestart bij de organisatie, werd de bestuursstructuur aangepast en ging er meer aandacht naar de samenwerking met ministeries en andere brancheverenigingen.

Hoes kijkt met veel plezier terug op zijn periode aan het hoofd van de NVM. "Ik laat de NVM vol vertrouwen achter en kijk terug op een dankbare en mooie periode. Ook al is dit voor mij een natuurlijk moment om mijn voorzitterschap van de NVM te beëindigen, ga ik de samenwerking missen", zegt hij in een mededeling.

Voor Hoes aan het roer kwam bij de NVM was hij jarenlang actief bij de politieke partij VVD. Tussen 2010 en 2015 was hij burgemeester van Maastricht, waarbij hij een verbod op wietverkoop aan buitenlanders probeerde in te stellen. Tussen 2017 en 2019 was hij ook waarnemend burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer.

Sinds 2020 is Hoes vicevoorzitter van de VVD en hij werd, na de benoeming van Christianne van der Wal-Zeggelink als minister voor Natuur en Stikstof in het nieuwe kabinet, waarnemend partijvoorzitter.