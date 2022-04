Britse gashandelaren mogen nog tot zeker 31 mei Russisch gas importeren, blijkt uit een publicatie van het Britse ministerie van Financiën. De Britse regering geeft ze toestemming om tot die tijd betalingen te doen aan de Russische Gazprombank in het kader van gaslevering aan de Europese Unie.

Met de licentie lijkt het Verenigd Koninkrijk tussen de regels toe te geven aan de Russische roebeleis. De Russische president Vladimir Poetin wil dat alle westerse landen hun gas in roebels betalen, anders worden hun contracten ontbonden. De grootste impact daarvan zullen we vanaf mei in de EU voelen omdat dan de meeste contracten vernieuwd worden.

Heel wat landen hebben al aangegeven daar niet in te willen meegaan, maar via een omweg doet het VK dit nu misschien toch. "Onder deze licentie mag iedereen die al een contract had, betalingen blijven overmaken aan Gazprombank voor de gaslevering. Gazprombank of dochterbedrijven mogen alles ondernemen om dat mogelijk te maken, inclusief het openen en sluiten van bankrekeningen", meldt het Britse ministerie.

Poetin heeft namelijk een manier gevonden waarop landen in hun eigen munt kunnen blijven betalen en Rusland het geld toch in roebels ontvangt. Daarvoor moeten de overheden of bedrijven in kwestie een speciale rekening openen bij Gazprombank, die het geld dan omzet in roebels. Op die manier kunnen landen zich nog steeds aan de sancties tegen Rusland houden en tegelijk gas blijven ontvangen.

Of het ook zover komt dat landen in roebels moeten gaan betalen en wanneer we dat in Nederland gaan merken, is nog niet duidelijk. Veel hangt af van het moment waarop contracten vernieuwd worden. Een woordvoerder van het Kremlin schatte eerder al dat begin mei de eerste gevolgen voelbaar zullen zijn,