Frankrijk heeft een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Carlos Ghosn, de voormalige directeur van automakers Renault en Nissan. Dat meldt de Amerikaanse krant Wall Street Journal. De Franse autoriteiten gaven ook arrestatiebevelen uit tegen vier individuen die verbonden zijn aan een autodealership in Oman. Zij zouden Ghosn geholpen hebben miljoenen euro's van Renault weg te sluizen.

De gevallen automagnaat woont in Beiroet sinds zijn spectaculaire ontsnapping eind 2019 uit Japan, waar hij vastzat op verdenking van fraude. Ghosn wordt onder meer beticht van misbruik van bedrijfsgeld voor privédoeleinden. Dit wordt door hemzelf nog altijd tegengesproken.

Het arrestatiebevel dat nu is uitgegeven zal weinig invloed hebben op zijn verblijf in Libanon, omdat het land zijn staatsburgers niet aan andere landen uitlevert. Ghosn heeft zowel de Franse, Braziliaanse als Libanese nationaliteit.

Na zijn arrestatie in Japan in 2018 moest Ghosn weg bij de autofabrikanten waar hij de leiding had. In december 2019 slaagde hij erin te vluchten uit Japan, waar hij op borgtocht was vrijgelaten en huisarrest had. Hij omzeilde de bewaking bij zijn huis en vloog met een privévliegtuig naar Istanboel, waarbij hij zich zou hebben verstopt in een kist voor geluidsapparatuur. Van Turkije vloog hij naar Libanon, dat geen uitleveringsverdrag met Japan heeft.