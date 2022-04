De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) zet een bedrag van iets minder dan 1,4 miljard euro extra opzij voor het vergoeden van aardbevingsschade die door de gaswinning in Groningen is veroorzaakt.

Het geld gaat volgens de NAM gebruikt worden voor schadeclaims die al zijn ingediend, maar ook voor het preventief versterken van gebouwen.

Dat staat in het jaarverslag van de NAM, waar Het Financieele Dagblad eerder al over schreef. Daarin benadrukt de NAM ook dat het zelf eigenlijk geen invloed heeft op zowel de schadeafhandeling als het versterkingsproces, omdat dit door de overheid geregeld wordt.

Er is al langer sprake van een conflict tussen de overheid en de NAM over het geld voor de versterkingsoperatie in Groningen. Dat versterken is het gevolg van aardbevingen die worden veroorzaakt door de gaswinning door de NAM, maar het bedrijf is het niet eens met alle rekeningen die het toegestuurd heeft gekregen.

Over die kwestie is het laatste woord nog niet gezegd. In februari kondigde de NAM aan een arbitrageproces tegen de Staat te starten. Toen zei Shell, een van de eigenaren van de NAM, de aansprakelijkheid voor aardbevingsschade te willen afkopen, zodat het voor het bedrijf duidelijk is hoeveel geld het kwijt is aan dit dossier.