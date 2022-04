Koopwoningen werden in maart 19,5 procent duurder dan een jaar geleden, blijkt vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. Dat is net iets minder dan de 20,2 procent in februari en de 21,1 procent in januari. Een woning kostte in maart 426.000 euro, zegt Paul de Vries van het Kadaster tegen NU.nl.

Het is ook de eerste keer sinds oktober dat huizen in Nederland minder dan 20 procent duurder werden. Daarmee lijkt de woningmarkt eindelijk af te koelen. "We hebben de afgelopen twee jaar een enorme prijsontwikkeling gezien die haar weerga niet kent. Dat kon niet blijven duren", zegt De Vries.

Volgens De Vries is de belangrijkste reden voor de minder sterke prijsstijging dat de loonontwikkeling de woningprijs niet meer kan volgen. "De cao-lonen zijn de afgelopen maanden niet sterk genoeg gestegen om ook de prijsstijging van woningen in combinatie met de stijgende hypotheeklasten bij te benen", legt hij uit.

De Vries verwacht nog niet meteen dat de prijzen echt gaan dalen, maar hij denkt wel dat de stijging nog een tijd zal blijven afzwakken.

Over volledig eerste kwartaal werden huizen 20 procent duurder

Begin deze maand maakte makelaarsvereniging NVM bekend dat de huizenprijzen in het eerste kwartaal van dit jaar gedaald zijn in vergelijking met een kwartaal eerder. Ten opzichte van een jaar geleden stegen de prijzen volgens de NVM echter nog met 13,7 procent.

Maar volgens het CBS en het Kadaster liepen de prijzen van bestaande koopwoningen het afgelopen kwartaal op met 20,3 procent, de grootste stijging sinds het begin van de metingen. Het verschil is dat de NVM zich alleen baseert op koopovereenkomsten van NVM-makelaars en het Kadaster beschikt over alle koopaktes die bij notarissen binnenkomen.

Tegelijk met de prijsstijging daalde het aantal verkochte woningen naar het kleinste aantal in zes jaar. Er wisselden in de eerste drie maanden van dit jaar 43.923 bestaande koopwoningen van eigenaar.