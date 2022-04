Brancheorganisatie Raad Nederlandse Detailhandel (RND) roept verhuurders donderdag op de huurprijzen voor winkels dit jaar niet te verhogen. Onlangs maakten verhuurders bekend dat winkeliers een forse verhoging van meer dan 6 procent kunnen verwachten.

De verhuurders menen dat de stijging het gevolg is van de opgelopen inflatie, maar de RND stelt dat de verhoging niet te rechtvaardigen is. "Redelijker is het als iedereen in de keten terughoudend is met prijsverhogingen en een deel van de kostenstijging dit jaar eerst voor eigen rekening neemt, dus ook de winkelvastgoedpartijen", aldus de organisatie.

De RND benadrukt dat de financiële positie van winkeliers vanwege de coronacrisis sterk is verzwakt. "Veel winkeliers hebben zich tijdens deze periode noodgedwongen in de schulden gestoken. Vanaf oktober dit jaar moeten winkeliers deze schuld met rente, die oploopt tot 4 procent, gaan terugbetalen. Voor veel winkeliers geldt dat zij hierdoor onvoldoende financiële ruimte hebben om een sterke huurprijsstijging te betalen."

Daarnaast wordt de inflatie op dit moment vooral aangewakkerd door een stijging van de energie- en grondstoffenprijzen, aldus de RND. "De huurprijs die winkeliers betalen is exclusief de energiekosten. De kosten voor gas, water, licht en elektra vallen namelijk onder de servicekosten. Winkeliers dreigen hierdoor dubbel belast te worden."