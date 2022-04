Nadat de meivakantie twee jaar op rij door de pandemie in het water is gevallen, staan we nu te trappelen om op vakantie te gaan en dat doen we dan ook massaal. Schiphol waarschuwt dat het op piekmomenten weer net zo druk zal zijn als in 2019. Reisorganisatie ANVR signaleert hetzelfde en Transavia maakt zich op voor volle vliegtuigen.

"Door de toenemende reizigersaantallen in combinatie met de bestaande personeelstekorten moeten vakantiegangers zich instellen op langere wachttijden", waarschuwt Schiphol. Die drukte begint vandaag al. Omdat Koningsdag anders buiten de meivakantie zou vallen, konden scholen de vakantie met een week verlengen.

De overheid adviseert dat die dan op 23 april al ingaat. Dat veel scholen er een week aan hebben vastgeplakt, merken ze in de reisbranche. "De grote uittocht begint vandaag", zegt een woordvoerder van Schiphol. "Wie vliegt, moet geduld betrachten", zegt voorzitter Frank Oostdam van reisbrancheorganisatie ANVR.

Die kan nu eindelijk zeggen dat de sector weer blij is. "Echt heel veel mensen gaan weer weg op vakantie en ze laten het geld ook rollen. Als een accommodatie al vol zit, dan zijn ze bereid om meer te betalen voor een ander hotel of appartement." Hij hoopt dat de drang om op vakantie te gaan structureel en "niet alleen een inhaalslag" is.

Vliegtuigen zitten weer vol en dat is lang geleden

Ook luchtvaartmaatschappij Transavia stelt dat het "hartstikke druk" is. En ook dit bedrijf kampt met personeelstekorten. "Daarom hebben we een paar weken geleden besloten wat vluchten uit het schema te halen, zodat we zo veel mogelijk vluchten wel kunnen uitvoeren", aldus een woordvoerder.

"De vliegtuigen zitten weer zo goed als vol en dat is lang geleden." Schiphol rekent op zo'n 175.000 reizigers per dag. "Dat zijn er nog altijd flink minder dan in 2019, maar op de piekmomenten zal de drukte niet onderdoen voor die van 2019", aldus de luchthaven.

Vooral tussen 7.00 en 10.00 uur en rond 14.00 uur zal het dringen zijn.