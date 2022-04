Halalrestaurants in ons land serveren steeds vaker speciale maaltijden tijdens de ramadan. En dat betekent dat moslims de deur uitgaan om een hapje te eten of een ijsje te halen na zonsondergang, blijkt uit een rondgang van NU.nl.

Margreet van Es, religiewetenschapper aan de Universiteit Utrecht, doet al langer onderzoek naar trendy restaurants in Rotterdam die alleen halalvlees serveren en in sommige gevallen geen alcohol. "De meeste ondernemers zijn zelf ook moslim. Tijdens de ramadan hebben deze restaurants een speciaal menu. Overdag zijn ze meestal gesloten en kort voor zonsondergang gaan ze open. Mensen komen dan op hetzelfde moment eten."

Volgens de eigenaar van grillrestaurant Da Vinci in Rotterdam willen vastende mensen na twee weken massaal uit eten. "Dan hebben ze het wel gezien met thuis dineren. Wij hebben sowieso een ramadanbuffet voor de vaste klanten en in het weekend merken we al dat het ramvol zit. Daar komt bij dat we natuurlijk twee jaar lang te maken hebben gehad met lockdowns."

Klanten kunnen bij Da Vinci terecht voor bijvoorbeeld gegrilde kip. Alcohol wordt niet geschonken. "Zelfs de taarten zijn bij ons halal", aldus de eigenaar.

Joop Jorna van ijssalon IJskoud de Beste in Amsterdam hanteert tijdens de ramadan bewust langere openingstijden. "Dat doen we al negen jaar en het wordt enorm gewaardeerd. Zo'n beetje de helft van onze klanten is moslim en momenteel is het rond half tien 's avonds een ontmoetingsplek. Vooral in het weekend weet je niet wat je ziet. Dan staan er minimaal tweehonderd man voor deur. Sommigen gaan kaarten, maar het is vooral een supergezellige sfeer."

'Kleine moeite om halalkip in huis te halen'

Bij Italiaans restaurant Zappa's in Nijmegen is er geen speciaal ramadanmenu. "Als iedereen op hetzelfde tijdstip binnenkomt, kan de keuken dat niet aan. We serveren wel halalgerechten, aangezien we steeds meer islamitische klanten hebben. Dan is het een kleine moeite om halalkip in huis te halen. We merken dat dat enorm wordt gewaardeerd", zegt de eigenaar.

Religiewetenschapper Van Es merkt op dat veel restaurants inspelen op de ramadan. "Het gaat niet alleen om de Turkse of Marokkaanse keuken. Er zitten ook sushitenten en Argentijnse steakhouses tussen. Het is allemaal heel verschillend."

En het zijn niet alleen restaurants die zich inlaten met de vastenmaand voor moslims. Albert Heijn organiseert in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht een viertal iftarmaaltijden voor werknemers en buurtbewoners. De bijeenkomsten vinden plaats in de filialen van de supermarktketen, waarbij het menu wordt samengesteld door vrijwilligers, klanten en medewerkers. In Amsterdam komen er alleen al negenhonderd mensen.