Luchthaven Schiphol krijgt van marktwaakhond ACM toestemming om zijn tarieven voor luchtvaartmaatschappijen te verhogen. Zeven airlines hadden bezwaar gemaakt tegen de verhoging, maar krijgen geen gelijk van de toezichthouder. Reizigers gaan hierdoor waarschijnlijk meer betalen voor hun tickets.

Vliegmaatschappijen als KLM betalen Schiphol om er te mogen landen en opstijgen. De luchthaven kondigde vorig jaar aan deze tarieven stapsgewijs met enkele tientallen procenten te verhogen om de verliezen als gevolg van corona door te berekenen. De luchtvaartmaatschappijen vinden dat de luchthaven daarmee de lasten van de pandemie niet eerlijk verdeelt tussen hen en Schiphol en maakten daarom bezwaar.

Volgens de ACM, die de tarieven van Schiphol ook met die van andere luchthavens vergeleek, heeft Schiphol zich bij het berekenen van de tarieven aan de wet gehouden en zijn de stijgingen niet onredelijk. De kosten van de "daadwerkelijk geleden" coronaverliezen zouden anders voor de belastingbetaler zijn, omdat de Nederlandse Staat en de gemeente Amsterdam de grootste aandeelhouders zijn.

De eerste verhoging is begin deze maand doorgevoerd, omdat Schiphol niet hoefde te wachten op het oordeel van de ACM. Onder meer KLM en easyJet hebben al gezegd dat als de verhoging doorgaat, ze deze kosten proberen door te berekenen aan reizigers. Hoeveel duurder de tickets worden, is niet helemaal duidelijk. Ook kan de verhoging per route verschillen.