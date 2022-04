De Nederlandse inflatie, of de mate waarin het leven duurder wordt, is de op drie na hoogste in de hele Europese Unie, blijkt donderdag uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. Alleen in Tsjechië, Estland en Litouwen gingen de prijzen in maart nog forser omhoog dan bij ons.

In de hele EU gingen de prijzen in maart 7,8 procent omhoog. Volgens de cijfers van Eurostat bedroeg de inflatie in Nederland vorige maand 11,9 procent. Dat is iets hoger dan de inflatiecijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) twee weken geleden bekendmaakte, omdat de Europese cijfers op een andere manier berekend worden.

Volgens de Europese rekenmethode komt Nederland uit op de vierde plaats van de 27 landen in de EU. Dat is fors hoger dan in februari, toen Nederland nog op de elfde plaats stond. Litouwen had met 15,6 procent de hoogste inflatie in maart. In Malta gingen de prijzen met 4,5 procent het minst hard omhoog.

Volgens Eurostat zijn de gestegen energieprijzen de belangrijkste boosdoener van de hoge inflatie, wat het CBS eerder ook al zei. Het CBS rekent elektriciteit, gas en stadsverwarming onder energie en ziet dat die drie samen in maart 157 procent duurder waren dan een jaar geleden. In februari was dat nog 77 procent.

Ook de brandstofprijzen gingen met 36,5 procent fors de hoogte in. Benzine kostte in maart gemiddeld 2,29 euro en voor diesel moest 2,12 euro betaald worden.

Het kabinet heeft ter compensatie van de hoge inflatie de accijnzen op brandstof begin deze maand verlaagd met 17 cent per liter benzine en 11 cent per liter diesel. Die maatregel geldt zeker tot het einde van dit jaar. Ook krijgen mensen met een laag inkomen in april 600 euro meer compensatie voor hun energierekening.