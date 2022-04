Unilever stopt met advertenties voor eten en drinken die op jongeren onder de zestien gericht zijn. Het bedrijf achter onder meer het ijs van Magnum en Ben & Jerry's meldt donderdag hier uiterlijk begin volgend jaar mee te stoppen. De levensmiddelenfabrikant zegt zo ouders te willen helpen gezondere keuzes te maken voor hun kinderen.

Unilever, dat sinds kort volledig Brits is, kondigde onder andere aan de reclame-uitingen en socialemediaberichten niet langer te richten op een publiek jonger dan zestien jaar. Het concern stopt ook met het verzamelen en opslaan van data over kinderen in die leeftijdscategorie.

Daarnaast zal het bedrijf bekendmaken welke influencers op sociale media provisies ontvangen. Unilever wil dat de vlogs en filmpjes van influencers waarmee het bedrijf samenwerkt ook minder aantrekkelijk worden voor kinderen.

Volgens Unilever gaan de maatregelen, die voor alle voedsel- en drankmerken gelden, verder dan de afspraken die de voedingsmiddelenindustrie in de meeste landen heeft gemaakt. De norm is daar tot nu toe dat reclames voor eten en drinken niet gericht mogen zijn op kinderen onder de dertien. Naast eerdergenoemde merken produceert Unilever onder meer Ola-, Hertog-, Calvé- en Unox-producten.