Nestlé, het bedrijf achter onder meer Nespresso, KitKat, Maggi en Smarties, gaat zijn prijzen opnieuw verhogen. Eind vorig jaar schroefde het concern al zijn prijzen op vanwege de nasleep van de pandemie. Door de oorlog in Oekraïne is nu een nieuwe verhoging nodig, vindt Nestlé. Verder kondigde AkzoNobel donderdag aan dat zijn verf duurder wordt.

Doordat de wereldeconomie eind vorig jaar herstelde van de coronacrisis liepen de prijzen van grondstoffen op, waardoor het Zwitserse Nestlé met hogere inkoopkosten te maken kreeg. Door de Russische invasie van Oekraïne lopen grondstofprijzen nog verder op en daarom maakt het bedrijf zijn producten opnieuw duurder.

De vraag is wat klanten hiervan gaan merken. Zo kwamen de Zwitsers enkele maanden geleden in conflict met Albert Heijn, omdat de supermarktketen niet zomaar meeging in de prijsverhogingen. Daardoor bleven de schappen met producten van Nestlé lange tijd leeg. Ook andere supermarkten en levensmiddelenfabrikanten maakten ruzie met elkaar over prijsverhogingen.

Nestlé is niet de enige die donderdag meldde de prijzen de komende tijd op te schroeven. Ook chemieconcern AkzoNobel zei donderdag dat zijn producten duurder worden. Het bedrijf brengt onder meer verf van de merken Flexa en Sikkens op de markt en wijst ook op de gestegen kosten van grondstoffen en transport.

De prijzen gingen de afgelopen tijd al met 17 procent omhoog, maar toch is dat volgens Akzo niet genoeg. Het bedrijf zegt de prijzen te blijven verhogen om de hogere inkoopkosten te compenseren.