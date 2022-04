Waar de prijzen van koopwoningen in de eerste maanden van 2022 voor het eerst in jaren daalden, moet je voor een huurhuis in de vrije sector inmiddels juist meer betalen. Dat blijkt donderdag uit cijfers van huurwoningplatform Pararius.

Wanneer geen onderscheid wordt gemaakt naar woningtype of een huis met of zonder meubels erin, komt de gemiddelde huurprijs per vierkant meter landelijk gezien uit op 17,18 euro. "Dat is de hoogste prijs ooit gemeten", zegt een woordvoerder van Pararius.

Als wel onderscheid naar woningtype wordt gemaakt, dan moet voor een appartement het meest worden neergeteld. Dat type woning is per vierkante meter duurder dan een rijtjeshuis of vrijstaande woning. Dat heeft natuurlijk ook te maken met in welke stad het huis staat: appartementen zitten veelal in de gewilde steden in de Randstad.

"Het scheelt ook veel in de huurprijs of je gemeubileerd of ongemeubileerd wilt huren", zegt de woordvoerder. Dat kan tot wel 5 euro per vierkante meter schelen. Vergeleken met een jaar eerder werden huurappartementen zo goed als 7 procent duurder. De huur van eengezinswoningen steeg met zo'n 9 procent en die van vrijstaande woningen met 16 procent.

Ook vergeleken met de laatste drie maanden van vorig jaar werden dit soort huurwoningen duurder. Koopwoningen waren in het eerste kwartaal van dit jaar juist goedkoper dan in het laatste kwartaal van 2021. Maar vergeleken met een jaar eerder waren ook die duurder.

Pararius kijkt alleen naar de prijzen voor huurhuizen in de vrije sector, daarbij gaat het om de prijzen van huurhuizen die beschikbaar komen.