In de voorbije drie maanden verloren 85.000 werkenden in Nederland hun baan, blijkt donderdag uit cijfers van statistiekbureau CBS. Sinds de start van de metingen in 2003 is dit aantal nog nooit zo klein geweest. Mede daardoor is het werkloosheidspercentage gedaald naar 3,3 procent. Ook dat is het laagste punt in negentien jaar.

In de eerste drie maanden van de coronacrisis raakten nog 196.000 werkenden hun baan kwijt zonder meteen ander werk te vinden. In de eerste drie maanden van dit jaar was dat dus minder dan de helft. Het CBS noemt geen oorzaak, maar het kleine aantal faillissementen en het grote personeelstekort spelen hierbij vermoedelijk een rol.

Uit de cijfers blijkt ook dat sinds het begin van dit jaar het aantal werklozen elke maand met 14.000 is afgenomen. Eind maart zaten daardoor nog 327.000 personen werkloos thuis. Een jaar eerder waren dat er nog 439.000 en in augustus 2020, enkele maanden na de start van de pandemie, zaten zelfs 533.000 mensen thuis zonder een baan. Dat was 5,5 procent van de beroepsbevolking.

Momenteel zijn in Nederland 9,5 miljoen personen aan het werk. De laatste tijd vonden vooral veel jongeren een baan.

Door de lage werkloosheid zijn vorige maand ook relatief weinig WW-uitkeringen verstrekt: 184.000. Dat was 1,9 procent minder dan de maand ervoor. Vergeleken met een jaar eerder gaat het zelfs om een daling van 34,8 procent. Vooral in de horeca, catering en landbouw zaten minder mensen in de WW.