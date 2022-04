Het ziekteverzuim in ons land zat al op recordhoogte, maar het kon blijkbaar nog erger. Afgelopen maand heeft ruim een op de tien werknemers zich ziek gemeld, wat neerkomt op een ziekteverzuim van 5,6 procent. Vooral griep was de boosdoener, terwijl het daar helemaal niet het seizoen naar is. Dat zegt Jurriaan Penders, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare, tegen NU.nl.

"Hoewel het er niet het seizoen voor is, is de griepgolf toch nog gekomen", zegt Penders. Normaliter zet de griep in november en december in en loopt het aantal mensen met griep juist in maart en april terug. "We hebben de golf voor ons uitgeschoven."

De directeur merkt wel op dat het voor een griepgolf een bescheiden golf is. "Er is officieel sprake van, maar vergeleken met bijvoorbeeld 2018 is het nu eerder een golfje." Dat het ziekteverzuim dan toch zo bizar hoog is, is het gevolg van een optelsom. "Van zowel griep als corona als andere oorzaken om je ziek te melden."

Griep was in maart goed voor 35 procent van de ziekmeldingen en corona voor 30 procent. Daarmee heeft griep corona ingehaald als meest genoemde reden van afwezigheid. Penders denkt dat corona onze "cultuur van ziek melden" veranderd heeft. "Ziek melden is zwart-wit. Je bent ziek gemeld of niet, maar soms ben je een beetje meer of minder ziek."

Door de ervaringen met corona gaan mensen minder snel op kantoor zitten met hoestbuien en een snotneus. Ze melden zich dan ziek. "Terwijl ze thuis nog wel wat werk doen, want we hebben tijdens corona geleerd dat dat kan."

Zorg, industrie en onderwijs voeren de lijst aan

Wat verder opvalt in de verzuimcijfers, zijn de verschillen tussen grote en kleinere bedrijven en de verschillen tussen sectoren. "Hoe groter het bedrijf, hoe harder het verzuim oploopt", zegt Penders. "Dat komt niet doordat in grote bedrijven ongezondere mensen werken, maar het verzuim laat zich makkelijker opvangen." In de zorg, de industrie en het onderwijs melden werknemers zich - in die volgorde - het meest ziek.

Zowel ArboNed als HumanCapitalCare maakt deel uit van HumanTotalCare. De arbodiensten hebben zicht op het wel en wee van zo'n miljoen werknemers en zijn daarmee de grootste op dit gebied.