Het aandeel van Netflix opent woensdag 30 procent lager bij de opening van de Amerikaanse beurs, goed voor een verlies van zo'n 46 miljard dollar (zo'n 42,5 miljard euro) aan beurswaarde. De streaminggigant maakte in de nacht van dinsdag op woensdag bekend dat er voor het eerst in tien jaar meer abonnees zijn afgehaakt dan erbij zijn gekomen.

Netflix verloor het afgelopen kwartaal 200.000 abonnees, terwijl het had verwacht dat er 2,5 miljoen nieuwe abonnees bij zouden komen. De streamingdienst telt momenteel 221,6 miljoen abonnees.

Het Amerikaanse bedrijf wijt het klantenverlies aan de hoge inflatie, de oorlog in Oekraïne en hevige concurrentie van andere streamingdiensten. Voor dit kwartaal voorspelt Netflix nog eens twee miljoen abonnees te verliezen.

De afgelopen twee jaar waren voor Netflix een goudmijn omdat mensen wereldwijd thuis moesten blijven door de coronapandemie. Daardoor schaften veel mensen een streamingabonnement aan. Ondertussen kan iedereen weer naar de kroeg of de bioscoop en zeggen mensen hun abonnement op. Dat de prijzen van levensmiddelen als voeding en elektriciteit de afgelopen maanden fors de hoogte ingingen, speelt daar ook een rol in.

Netflix zei woensdag voor het eerst dat het openstaat voor het idee om voordelige abonnementen met reclame aan te bieden. Daarnaast hoopt het bedrijf op extra inkomsten via klanten die hun account delen met vrienden of familie buiten hun huis.

De inkomsten van Netflix in het eerste kwartaal stegen met 10 procent tot 7,87 miljard dollar, iets minder dan op Wall Street was verwacht. Het bedrijf rapporteerde een nettowinst per aandeel van 3,53 dollar, hoger dan de op Wall Street voorspelde 2,89 dollar.