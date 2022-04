Eind vorig jaar kregen 373.084 Nederlanders een WIA-uitkering, die bedoeld is voor mensen die geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Dat aantal is 7 procent groter dan het jaar ervoor, blijkt uit het jaarverslag van uitkeringsinstantie UWV. Oorzaak hiervan is volgens voorzitter Maarten Camps vooral de vergrijzing van de beroepsbevolking.

De stijging is extra wrang omdat in Nederland momenteel sprake is van een groot personeelstekort. Het langer aan het werk houden van personeel is daarom van belang. Als oplossing hiervoor zoekt Camps onder meer in verbetering van de omstandigheden op de werkvloer. Door aanpassingen zouden werknemers al dan niet gedeeltelijk langer aan de slag kunnen blijven.

Het oplopen van het aantal WIA-ontvangers brengt nog een ander probleem met zich mee. Voordat je recht heb op zo'n uitkering, moet je eerst worden gekeurd, maar de wachttijd daarvoor is al geruime tijd erg lang. Eigenlijk moet zo'n beoordeling binnen acht weken zijn gedaan, maar aanvragers moeten nu gemiddeld zeventien weken wachten.

Eind vorig jaar wachtten twaalfduizend mensen op een beoordeling en inmiddels is dat aantal al opgelopen naar dertienduizend. "Het probleem groeit met de dag en het zorgt voor financiële onzekerheid voor de aanvragers. We moeten dit echt oplossen", aldus Camps.

Het UWV probeert daarom extra keuringsartsen te werven. Ook wil het de al aanwezige artsen effectiever inzetten. Dit laatste gebeurt in zogeheten sociaal-medische centra waar de artsen ondersteuning krijgen. In onder meer Heerlen en Tilburg wordt hiermee proefgedraaid. Toch is dat niet genoeg, denkt Camps. Hij hoopt daarom dat het kabinet binnenkort met aanvullende maatregelen komt om het probleem terug te dringen.

Aantal WW-uitkeringen daalde hard

Tegenover een stijging van arbeidsongeschiktheid stond een daling van het aantal Nederlanders dat een werkloosheidsuitkering kreeg. Dat aantal daalde vorig jaar met maar liefst 33 procent. Dat bedrijven zitten te springen om personeel speelt hierin ongetwijfeld een rol.

Ruim een kwart (28 procent) van de ondernemers zegt gehinderd te worden door een tekort aan geschikte werknemers. Zo waren er eind vorig jaar 387.000 vacatures. Onder meer in de horeca krijgen veel werkgevers hun vacatures niet vervuld.

Toch zijn er nog altijd honderdduizenden Nederlanders die geen werk hebben en ook niet kunnen vinden, of wel een baan hebben maar meer uren willen werken. Het UWV wil die mensen helpen en heeft daarvoor samen met gemeenten regionale werkcentra opgezet. Hierin wil de instantie samenwerken met bedrijven, lokale overheden en andere belanghebbenden.

Werkzoekenden kunnen daar dan sollicitatietraining krijgen, een opleiding volgen of zich laten omscholen. Werkgevers kunnen daar kijken of ze geschikt personeel kunnen vinden. "Hiermee voorkomen we uitval en werkloosheid. We kunnen door om- en bijscholing werkzoekenden, met of zonder uitkering, helpen om aan de slag te gaan in sectoren waar krapte is", licht Camps toe. In Groningen en Maastricht werkt het UWV al op deze manier.

Twee op de drie bedrijven moeten loonsteun terugbetalen

In het jaarverslag blikt UWV ook terug op het afhandelen van de aanvragen voor loonsteun. Deze zogeheten NOW-regeling werd in het leven geroepen om bedrijven door de coronacrisis heen te helpen en de uitkeringsinstantie moest de aanvragen hiervan afhandelen.

In totaal hebben zo'n 170.000 bedrijven voor een of meerdere periodes een aanvraag ingediend en ook steun ontvangen. Die steun kregen ze op basis van voorlopige omzetgegevens. Bedrijven moesten later hun definitieve omzetverliezen rapporteren en op basis daarvan bepaalt het UWV het bedrag waar de werkgevers daadwerkelijk recht op hebben.

Nu blijkt dat twee op de drie bedrijven de loonsteun geheel of gedeeltelijk moeten terugbetalen. Dit kan bijvoorbeeld doordat werkgevers minder omzetverlies of lagere personeelskosten hadden dan ze van tevoren hadden gedacht.

"Soms gaat het om een klein bedrag, maar het gebeurt ook dat het hele bedrag moet worden terugbetaald", legt Camps uit. Bij twee op de drie bedrijven gaat dat terugbetalen zonder problemen. In de overige gevallen hebben werkgevers daar moeite mee, vaak doordat ze krap bij kas zitten vanwege de coronacrisis. De ondernemers hebben vijf jaar de tijd om de te veel ontvangen NOW terug te betalen.