Wie zonnepanelen koopt, hoeft daar als het aan het kabinet ligt vanaf 1 januari 2023 geen btw meer over te betalen. Staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit) heeft daarover woensdag een wetsvoorstel en internetconsultatie gepubliceerd. Op dit moment betalen eigenaars van zonnepanelen nog 21 procent btw over de installatie en levering ervan.

EU-landen mogen sinds eind vorig jaar het btw-tarief op de levering en installatie van zonnepanelen verlagen naar 0 procent. Het kabinet liet in februari weten erover na te denken en in maart liet Van Rij al weten dat hij een voorstander was van het plan.

Nu heeft de staatssecretaris ook echt een voorstel gepubliceerd, waar ook een consultatie aan vasthangt. Daarop kan iedereen die dat wil voor- en tegenargumenten geven. Die worden dan later in beschouwing genomen om te bepalen of de wetswijziging erdoor komt. Daarnaast wordt er ook rekening gehouden met de impact voor de begroting en een uitvoeringstoets.

Particulieren kunnen op dit moment hun 21 procent btw al geheel of gedeeltelijk terugvragen als ze aangifte doen en zich registreren, maar ze moeten dat geld dus wel eerst betalen. Met het nieuwe plan is die teruggave niet meer nodig.

De maatregel zal alleen gelden voor de installatie van zonnepanelen "op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen" en dus niet wanneer de zonnepanelen geïnstalleerd worden op openbare gebouwen of andere gebouwen van algemeen belang.