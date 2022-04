Steeds meer eten dat in de supermarkt verkocht wordt krijgt een duurzaamheidskeurmerk en steeds meer Nederlanders kopen duurzaam voedsel. In 2021 zorgden producten met een keurmerk voor 21 procent van de totale voedingsomzet. Eieren en vis hebben het vaakst een keurmerk, blijkt uit de Monitor Keurmerken Retail van onderzoeksbureau IRI.

De totale omzet van supermarkten is vorig jaar iets gedaald ten opzichte van 2020, toen we zo goed als alles in de supermarkt moesten halen als gevolg van de coronamaatregelen. De omzet van producten met een duurzaamheidskeurmerk daalde met 1,2 procent, maar dat is minder fors dan de omzetdaling van 2,1 procent bij voeding in het algemeen.

Eieren waren in 2021 het duurzaamste product in de supermarktschappen. 81 procent van de eieren had eind vorig jaar een keurmerk. Op de tweede plaats komt vis, met 79 procent. Daarna volgen koffie en thee met 49,6 procent en vlees met 44,1 procent.

Ook kip is aan een inhaalmanoeuvre bezig. Veel supermarkten hebben al besloten om alleen nog maar kip met een zogenoemd Beter Leven-keurmerk te verkopen. Hoe meer sterren zo'n kip heeft, hoe beter ze behandeld is voor ze geslacht werd. Vanaf 2023 liggen er alleen nog maar kippen met zo'n keurmerk in de supermarkt, maar op dit moment heeft al 20 procent van de kippen ten minste één ster.

IRI verwacht dat het aandeel duurzame producten de komende jaren nog zal doorzetten, onder meer door de belofte van supermarkten om geen plofkippen meer te verkopen. "Maar ook de belangstelling voor biologisch vanuit de consument, de EU en de Nederlandse overheid zal een positief effect hebben", denkt ketenmanager Maurits Steverink.