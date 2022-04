In de Europese Unie werden in maart ruim een vijfde minder auto's op kenteken gezet dan een jaar eerder. Dat komt volgens de Europese brancheorganisatie ACEA niet alleen door de oorlog in Oekraïne, maar ook nog altijd door verstoringen in de toeleveringsketen. Nederland was met een kleine plus van ongeveer 4 procent een uitzondering.

Vorige maand zijn er in ons land zo'n negenhonderd auto's meer op kenteken gezet dan in maart 2021. In de EU waren dat er ruim 200.000 minder dan een jaar eerder.

Over het eerste kwartaal was er in Nederland wel een daling van het aantal geregistreerde auto's. Het ging om een afname van 2,5 procent. Voor de EU kwam de daling uit op ruim 12 procent.

Alle vier de belangrijkste automarkten van het landenblok - Spanje, Italië, Duitsland en Frankrijk - zagen in maart een forse daling. Spanje en Italië waren de uitschieters met minnen van rond de 30 procent

Door het gebrek aan chips kunnen autofabrikanten al langer veel minder auto's produceren dan ze willen en lopen de leveringen vertraging op. Ook de oorlog in Oekraïne zorgde vorige maand voor een lagere productie en extra moeilijkheden bij leveringen.