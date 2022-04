Holland Casino wist vorig jaar te profiteren van de opening van de online gokmarkt. Sinds oktober vorig jaar mogen bedrijven online kansspelen aanbieden en de casino-uitbater pakte daar in drie maanden ruim 40 miljoen euro omzet mee. Desondanks kwam het bedrijf door de lockdowns diep in de rode cijfers.

Holland Casino was een van de bedrijven die in oktober een vergunning kregen om online gokken aan te bieden. De casino-uitbater wist meteen een fiks marktaandeel te veroveren. Volgens de Kansspelautoriteit gaven online gokkers vorig jaar 185 miljoen euro uit bij bedrijven met een vergunning. Ruim een vijfde daarvan werd uitgegeven bij Holland Casino.

In de reguliere casino's ging het minder voortvarend. Door de contactbeperkende maatregelen waren de fysieke vestigingen bijna een half jaar dicht en kwamen er slechts 1,7 miljoen bezoekers over de vloer. In het laatste precoronajaar 2019 waren dat er nog 6,2 miljoen.

De omzet was nog wat lager dan in het eerste coronajaar en kwam uit op 304 miljoen euro, inclusief de online inkomsten. Het verlies bedroeg 64,3 miljoen euro. Dat was dan weer wat minder groot dan het verlies van 80,7 miljoen euro van een jaar eerder. Gemiddeld gaven de bezoekers vorig jaar 154 euro uit per bezoek.