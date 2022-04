Klanten bestelden afgelopen kwartaal 264 miljoen maaltijden bij Just Eat Takeaway. Dat was 1 procent minder dan een jaar eerder. De daling volgt op een periode met een forse groei van het aantal orders, waarbij het bedrijf achter Thuisbezorgd kon profiteren van de lockdowns. Ook maakte het bedrijf bekend het onlangs overgenomen Grubhub mogelijk te verkopen.

Door de contactbeperkende maatregelen moest de horeca in veel landen dicht en lieten klanten veel vaker maaltijden thuisbezorgen. Just Eat zag in die periode het aantal orders dan ook flink stijgen. Een nieuwe toename zat er vorig kwartaal niet in. Mogelijk speelt de beëindiging van de lockdowns in veel landen hierbij een rol.

Terwijl het aantal orders daalde, steeg het gemiddelde orderbedrag. Gemiddeld gaven klanten in de eerste drie maanden van dit jaar 4 procent meer uit dan een jaar eerder.

De miljardenovername van Grubhub werd vorig jaar pas afgerond, maar bij aandeelhouders is de laatste tijd onvrede over de beurswaarde van het bedrijf ontstaan. Activistische beleggers drongen er daarom op aan het onderdeel snel weer af te splitsen of te verkopen.

Just Eat zegt nu adviseurs in de arm te hebben genomen om de opties voor Grubhub te onderzoeken. Er wordt niet alleen naar een volledige verkoop gekeken, maar ook naar een gedeeltelijke verkoop of een partnerschap. Het is nog niet zeker of het daadwerkelijk tot een deal komt.

Dit jaar wil topman Jitse Groen vooral focussen op het beperken van het verlies. Zo wil het bedrijf bezorgers beter inzetten, snijden in de kosten en het gemiddelde bedrag per order verhogen. Just Eat Takeaway denkt dat winst maken er dit jaar nog niet in zit, maar volgend jaar wel.