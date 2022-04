Voor het eerst sinds 2011 heeft Netflix abonnees verloren. In het eerste kwartaal verloor het bedrijf 200.000 abonnees, terwijl het had verwacht dat er 2,5 miljoen nieuwe abonnees bij zouden komen. De streamingdienst telt momenteel 221,6 miljoen abonnees.

Inflatie, de oorlog in Oekraïne en hevige concurrentie hebben volgens Netflix bijgedragen aan het verlies van abonnees. De streamingdienst voorspelt meer inkrimping in de toekomst - een tegenvaller voor het bedrijf dat floreerde tijdens de pandemie.

Na het sluiten van de beurs dinsdag waren de aandelen Netflix met 26 procent in waarde gedaald. Daarmee verloor het bedrijf zo'n 40 miljard dollar van zijn beurswaarde. De waarde van het bedrijf is gehalveerd sinds het in januari waarschuwde voor een zwakke groei van het aantal abonnees.

Netflix staat open voor de invoering van voordeelabonnementen met reclame

Het bedrijf zei nu voor het eerst dat het openstaat voor het idee om voordelige abonnementen met reclame aan te bieden. Daarnaast hoopt het extra inkomsten te krijgen van klanten die hun account delen met vrienden of familie buiten hun huis.

"Wie Netflix heeft gevolgd, weet dat ik tegen de complexiteit van reclame was, en een grote fan ben van de eenvoud van een abonnement", zei Netflix-topman Reed Hastings. "Maar hoezeer ik daar ook een fan van ben, ik ben een grotere fan van de keuze van de consument."

De inkomsten van Netflix over het eerste kwartaal stegen met 10 procent tot $7,87 miljard, iets minder dan op Wall Street was verwacht. Het bedrijf rapporteerde een nettowinst per aandeel van 3,53 dollar, hoger dan de door Wall Street voorspelde 2,89 dollar.