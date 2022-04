De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft in Zaandam en Utrecht drie verdachten van fraude met persoonsgebonden budgetten (pgb's) aangehouden. Twee van hen werken bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de instantie die de budgetten uitkeert.

Een persoonsgebonden budget is een geldbedrag waarmee iemand zorg kan inkopen. Het geld is alleen bedoeld voor zorg en mag niet aan andere zaken worden uitgegeven.

De arbeidsinspectie vermoedt dat het drietal samen valse zorgovereenkomsten indiende bij de SVB. In die overeenkomsten werden bankrekeningnummers gewijzigd. De budgetten werden vervolgens naar bankrekeningen van zogenoemde katvangers overgemaakt. In totaal kreeg de SVB valse documenten van negentien cliënten. In twaalf dossiers zijn budgetten betaald. Hoe hoog de bedragen waren, is niet bekendgemaakt.

De nu aangehouden verdachten kwamen eind vorig jaar in beeld. Zorgkantoor VGZ deed aangifte, net als een aantal cliënten, die bij hun aanvraag te horen kregen dat hun zorgbudget al was besteed. Ook de SVB heeft aangifte gedaan en zegt de mogelijke fraude zeer serieus te nemen.

De verdachten zijn geschorst in afwachting van het onderzoek en de getroffen cliënten zijn inmiddels gecompenseerd. Ook heeft de SVB naar aanleiding van de mogelijke fraude de procedures rond het wijzigen van bankgegevens aangepast. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.