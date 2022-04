Maatpakken, huishoudelijke apparaten, gouden ringen, zilveren kettingen en andere sieraden: we blijven deze kostbare en luxe producten kopen ondanks de torenhoge inflatie en de koopkracht die onder druk staat. Toch zijn er wel degelijk zorgen bij ondernemers, zo blijkt uit een rondgang van NU.nl.

"Ik heb net iemand uit mijn achterban gesproken. Hij zei meteen dat hij snel moest ophangen aangezien zijn winkel vol met klanten stond", zegt directeur Patrick Thio van de Federatie Goud & Zilver, de vereniging voor juweliers, goud- en zilversmeden, uurwerktechnici en taxateurs. "Wij merken op dit moment geen terugloop in aankopen, aangezien goud en zilver duurzame goederen zijn die hun waarde behouden."

Thio merkt dat consumenten nog steeds graag bij de juwelier komen. "We moeten niet vergeten dat het ondanks de hoge inflatie economisch goed gaat. Verder is de maatschappij open, mensen kunnen weer van alles plannen zoals trouwerijen, dus is er bijvoorbeeld meer vraag naar trouwringen. Er komt na twee jaar corona van alles los."

Consumenten hebben in januari 11,1 procent meer besteed dan in dezelfde maand vorig jaar, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ze gaven vooral meer uit aan duurzame goederen als kleding, schoenen, woninginrichtingsartikelen en elektrische apparatuur. Ten opzichte van vorig jaar gaat het om een stijging van bijna 28 procent.

Bij kledingwinkel Oger, vooral bekend van de winkel in de P.C. Hooftstraat in Amsterdam, heeft de coronapandemie een negatief effect gehad op de verkoop van (maat)pakken. "Maar daar hebben we op ingespeeld door meer casual kleding te verkopen, zoals witte gympen", zegt een woordvoerder.

'De vraag naar trouwpakken is enorm'

Het bedrijf ziet de vraag naar maatpakken weer toenemen, nu evenementen en partijen weer zijn toegestaan. "De vraag naar trouwpakken is enorm, aangezien mensen weer trouwen. We kunnen weer naar kantoor en dat betekent meer verkoop van maatpakken. En rond Kerst verwachten we dat de smoking erg in trek zal zijn. We hebben geen last van de hoge inflatie en de dalende koopkracht op dit moment. Wij leveren maatwerk, dat betekent dat klanten het zelf zo gek kunnen maken als ze willen."

Volgens voorzitter Stefan Verhoeven van APPLiA Nederland, de brancheorganisatie voor producenten en leveranciers van elektrische huishoudelijke apparaten, gaan consumenten dit jaar naar verwachting meer energiezuinige producten aanschaffen. Zo worden er meer kookplaten gekocht die op elektriciteit werken om zo van het gas af te komen. "Maar door de inflatie en de hogere energieprijzen worden bepaalde producten duurder en ook het gebruik ervan. De groei zal daarom afvlakken."

De Federatie Goud & Zilver ziet ook donkere wolken. "Ondernemers hebben te maken met hogere huishoudelijke kosten. De energieprijzen stijgen en er is een tekort aan grondstoffen. Het is de vraag hoe zich dat verder gaat ontwikkelen", aldus directeur Thio.