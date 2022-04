Veel hypotheekverstrekkers hebben afgelopen week opnieuw hun rentes verhoogd. Daardoor zijn de tarieven voor wie zijn rente tien jaar of twintig jaar wil vastzetten dubbel zo hoog als aan het begin van dit jaar. Dat meldt Van Bruggen Adviesgroep.

Als je je rente - met NHG - twintig jaar wil vastzetten, betaal je nu gemiddeld 2,78 procent. Dat is 0,18 basispunt meer dan een week eerder en tweemaal zoveel als de 1,39 procent van begin dit jaar.

Bij een rentevaste periode van tien jaar is er afgelopen week 0,16 basispunt bij gekomen, waardoor je nu gemiddeld 2,39 procent betaalt. Dat is zelfs meer dan een verdubbeling ten opzichte van begin dit jaar. Bij andere rentes, bijvoorbeeld dertig jaar vast of rentes zonder NHG, zijn soortgelijke stijgingen te zien.

Al sinds het begin van dit jaar verhogen hypotheekverstrekkers vrijwel elke week hun rentes. Opvallend is dat de rentes steeds harder oplopen. Aan het begin van het jaar ging het nog om stijgingen van enkele basispunten per week, inmiddels komen er vrijwel elke week meer dan 10 basispunten bij.

Overigens zijn de rentes nog steeds relatief laag. In het verleden was vaak sprake van tarieven van meer dan 3 of 4 procent.

De oorzaak van de oplopende tarieven is de inflatie. Prijzen van goederen en diensten stijgen de laatste maanden zeer hard en daardoor gaan ook de marktrentes omhoog, zoals rentes die banken elkaar in rekening brengen. Als banken meer rente moeten betalen, rekenen ze dat door aan hun klanten, onder wie huizenkopers.