Tesla beschuldigt een Californische overheidsinstantie van machtsmisbruik, nadat deze toezichthouder het bedrijf had aangeklaagd om vermeend racisme. De fabrikant van elektrische auto's eist dat de toezichthouder de rechtszaak staakt.

In een nieuw rechtbankdocument doet het bedrijf zijn beklag over het Department of Fair Employment and Housing (DFEH), dat is opgericht om zaken als discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Deze instantie kwam met zware beschuldigingen over racisme in fabrieken van Tesla, maar heeft dat volgens het bedrijf niet grondig onderzocht.

"DFEH voerde een provisorisch onderzoek uit zonder belangrijke getuigen te ondervragen, belangrijke documenten op te vragen of ooit een stap in de fabriek in Fremont te hebben gezet", schrijven advocaten van de autofabrikant.

Het antidiscriminatiebureau van Californië spande in februari een rechtszaak tegen Tesla aan, omdat het bedrijf in zijn fabriek in Fremont racistische praktijken zou hebben toegestaan. Zwarte medewerkers kregen volgens het bureau racistische scheldpartijen te verduren en zouden de fysiek zwaarste klussen moeten klaren.

Voordat de toezichthouder een rechtszaak aanspande, hadden enkele zwarte Tesla-medewerkers het bedrijf al aangeklaagd wegens racisme. Een voormalige werknemer kreeg een schadevergoeding van 137 miljoen dollar (127 miljoen euro) toegekend door een jury, maar een rechter verlaagde dat bedrag onlangs naar 15 miljoen dollar.

Tesla beticht DFEH er nu van vooral geïnteresseerd te zijn in spectaculaire krantenkoppen en zijn oorspronkelijke doel voorbij te zijn geschoten. Het agentschap zou rechtszaken gebruiken als drukmiddel.