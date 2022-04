Bus-, tram- en streekvervoerbedrijven zijn bezorgd over het besluit van de overheid om hen in 2023 geen steun meer te geven, bericht Het Financieele Dagblad. De ov-bedrijven ontvangen dit jaar nog 140 miljoen euro aan compensatie voor het verlies van passagiers door corona.

Om de tegenvallende inkomsten te compenseren, ontvingen de vervoerders in 2020 1,2 miljard euro. In 2021 bedroeg de steun 1,4 miljard euro. De overheid besloot donderdag dat de compensatie volgend jaar wordt stopgezet.

Het ministerie van Infrastructuur verwacht dat in 2023 net zoveel reizigers gebruik zullen maken van het openbaar vervoer als vóór de pandemie. Volgens brancheorganisatie OV-NL kloppen die schattingen niet.

De overheid gaat uit van een rapport van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Dat instituut verwachtte een herstel van de reizigersaantallen tot 97 procent van de normale bezetting. Volgens OV-NL-voorzitter Gerrit Spijksma verwachtte het KiM geen vierde lockdown.

"Nou, het liep anders", zegt Spijksma tegen het FD. "Den Haag pakt het gunstigste scenario uit dat rapport en besluit op basis daarvan de steun te staken in 2023." OV-NL is bang dat het vervoersaanbod in 2023 met 20 tot 30 procent zal krimpen wanneer de overheidssteun wegvalt.