Reizigers die binnen de Verenigde Staten vliegen, hoeven niet langer een mondkapje te dragen in het vliegtuig of op het vliegveld. Een nationale rechter in Florida schrapte maandag de verplichting die gezondheidsdienst CDC vorige week had verlengd.

De CDC wilde de mondkapjesplicht tot zeker 3 mei handhaven, maar door het besluit van de rechter komt die per direct te vervallen. De regering van Joe Biden heeft laten weten dat het zal vasthouden aan de mondkapjesplicht.

Een woordvoerder van het Witte Huis laat weten dat de regering wel adviseert om een kapje te dragen in vliegtuigen en op vliegvelden. De luchtvaartmaatschappijen United en Alaska hebben direct laten weten dat reizigers op hun vluchten geen kapjes meer hoeven te dragen.