De luchtvaartmaatschappij Emirates, die in handen is van de Dubaise staat, zet haar vluchten naar Rusland niet stop tot ze daartoe verplicht wordt. "Het is niet aan mij, maar aan onze eigenaar om hierover te beslissen", zegt CEO Tim Clarke maandag aan de BBC.

De meeste grote vliegtuigmaatschappijen hebben sinds het begin van de oorlog in Oekraïne besloten om niet meer naar Rusland te vliegen, maar Emirates blijft voorlopig nog vliegtuigen naar het land sturen, ook vanuit Nederland.

De directie van het bedrijf vindt dat de beslissing om niet meer naar Rusland te vliegen bij de Dubaise regering ligt en die wil voorlopig nog geen sancties instellen tegen het land. De Verenigde Arabische Emiraten, waar Dubai onderdeel van is, hebben goede economische banden met Rusland en proberen dat zo te houden. Het land onthield zich onlangs ook bij een stemming om Rusland uit de Mensenrechtenraad te verwijderen.

Emirates-CEO Tim Clarke vreest dat de oorlog en de sancties vanuit het Westen op lange termijn tot grote problemen kunnen leiden voor de luchtvaart, "zeker als Rusland volledig uitgesloten wordt van de rest van de wereld". Het is nu verboden voor Russische vliegmaatschappijen om bijvoorbeeld boven Europa te vliegen, wat volgens Clarke uiteindelijk z'n weerslag zal hebben op de hele industrie.

Emirates in de rode cijfers

Emirates schreef vorig jaar voor het eerst in zijn bestaan rode cijfers als gevolg van de coronacrisis. Daardoor moest de Dubaise regering bijspringen met een lening van 3,1 miljard dollar (2,8 miljard euro). Ondanks de hoge olieprijzen gaat het Emirates nu meer voor de wind, volgens Clarke. "Mensen zijn bereid om de prijsverhogingen die we doorvoeren te betalen", zegt hij.

De maatschappij zou weer op weg zijn naar winst en betere resultaten kunnen presenteren dan in het boekjaar 2020-2021. In juni presenteert het bedrijf de resultaten over het huidige boekjaar.