Doordat veel buitenlandse bedrijven zich terugtrekken uit Rusland als vergelding voor de oorlog in Oekraïne zouden er in Moskou zo'n 200.000 banen op de tocht staan, schrijft burgemeester Sergey Sobyanin maandag op zijn blog. De hoofdstad trekt in samenwerking met de nationale overheid 3,36 miljard roebel (zo'n 37 miljoen euro) uit om ontslagen Moskovieten te helpen.

Met het programma wil Moskou mensen tijdelijk werk bieden of omscholen. Naar verwachting kunnen 58.000 inwoners aanspraak maken op het geld. Daarvan worden 12.500 mensen omgeschoold en krijgen 39.000 personen tijdelijk werk.

Dat tijdelijke werk is bijvoorbeeld archiveren of apparatuur herstellen in de bewuste bedrijven in de periode tussen het staken van de werkzaamheden en de daadwerkelijke sluiting van het bedrijf. Ook andere organisaties kunnen tijdelijk werk organiseren. Maar sommige inwoners zullen aan het werk gezet worden in de stedelijke parken of bij andere overheidsdiensten.

Gezinnen met kinderen krijgen van de Russische overheid een uitkering die goed is voor maximaal 50 procent van het levensonderhoud van het kind en mkb-bedrijven kunnen tegen een lager tarief geld lenen.

De afgelopen weken kondigen een hoop grote en kleinere westerse bedrijven aan dat ze zich terugtrekken uit Rusland, zodat ze zeker niet medeplichtig zijn aan de financiering van de oorlog in Oekraïne.

Onder meer multinationals Shell en Heineken beëindigden al hun activiteiten in het land. Unilever voert nog steeds voedsel uit naar Rusland, maar heeft al zijn Russische fabrieken stilgelegd.