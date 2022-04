Nederlandse huishoudens hebben in het vierde kwartaal van vorig jaar gezamenlijk 17,3 miljard euro gespaard. Dat is 5 miljard euro minder dan in dezelfde periode een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag. Het gaat overigens niet alleen om geld op spaarrekeningen, maar ook bijvoorbeeld beleggingen.

De belangrijkste reden waarom er minder gespaard werd, is volgens het CBS dat we meer hebben uitgegeven. Dat heeft te maken met onder meer de inflatie, maar we kochten ook meer. Omdat de coronamaatregelen sinds afgelopen zomer beetje bij beetje werden losgelaten, gingen we weer vaker naar de winkel of de kroeg.

In bijna alle categorieën is een stijging van de uitgaven te zien, behalve bij auto's, onderdelen van auto's en voedingsmiddelen. Dat eerste is te verklaren door de tekorten aan allerlei grondstoffen en langere leveringstijden, waardoor er minder auto's gekocht werden.

De daling in de categorie voedingsmiddelen is voor een groot deel toe te schrijven aan de heropening van de horeca. Mensen gingen weer vaker naar het restaurant en aten minder thuis.

Ook de gestegen energie- en brandstofprijzen drukten de besparingen. Aan energie en water werd eind vorig jaar 1,3 miljard euro meer uitgegeven, waarvan 1,2 miljard euro volledig is toe te schrijven aan de hoge prijzen. Dure brandstof drukte de besparingen met 800 miljoen euro.

We investeerden vooral in ons huis

Het geld dat dan toch gespaard werd, ging vooral naar investeringen in huizen. Dat kan zowel om de aankoop van huizen als verbouwingen gaan. Er werden ook meer hypotheken opgenomen dan afgelost.

De beurs lijkt, in tegenstelling tot het begin van de coronacrisis, aan populariteit te verliezen. Nederlanders kochten minder aandelen en parkeerden minder geld op hun spaarboekje.

Het beschikbaar inkomen groeide eind 2021 met 4,6 miljard euro ten opzichte van een jaar geleden, vooral doordat de lonen stegen. De uitgaven stegen echter nog steeds sterker dan het beschikbaar inkomen.