De groei van de Chinese economie is in maart vertraagd door onder meer een opleving van het coronavirus. Zo liep de consumptie terug door strenge coronamaatregelen en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Over het volledige eerste kwartaal groeide de economie wel harder dan analisten hadden verwacht.

Uit gegevens van de Chinese overheid blijkt dat het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal van 2022 met 4,8 procent is gegroeid ten opzichte van een jaar eerder.

Daarmee is de groei groter dan de stijging van 4,4 procent die economen hadden verwacht en de 4 procent groei in het laatste kwartaal van 2021.

De groeidoelstelling van Peking is ongeveer 5,5 procent voor het hele jaar. Het is de vraag of dat haalbaar is nu het aantal coronabesmettingen in China oploopt. De overheid hanteert een zerocovidbeleid, waardoor miljoenen mensen in Sjanghai in maart in lockdown gingen.

Ook veel fabrieken blijven noodgedwongen dicht. En doordat de belangrijke havenstad op slot zit, raken toeleveringsketens verstopt. Door de oorlog in Oekraïne zijn de kosten van grondstoffen bovendien gestegen en daarmee ook het algemene prijspeil.

In maart daalde de consumptie met 3,5 procent en dat is een grotere daling dan waar analisten rekening mee hielden. Ook steeg het aantal werklozen.