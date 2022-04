Zo'n twaalfduizend reizigers hebben al compensatie gevraagd vanwege de grote treinstoring van zondag 3 april. Het gaat dan bijvoorbeeld om extra kosten die ze hebben gemaakt doordat ze vervangend vervoer moesten regelen. NS verwacht dat het aantal aanvragen de komende tijd nog verder oploopt.

Op zondag 3 april reden er door een grote landelijke IT-storing vanaf circa 12.00 uur geen NS-treinen meer. De problemen hielden de hele dag aan, waardoor veel reizigers strandden. Zij moesten op een andere manier, bijvoorbeeld met de bus, naar hun bestemming komen of moesten hun reis annuleren.

NS heeft hiervoor een speciale compensatieregeling opgetuigd. Op die manier kunnen reizigers een declaratie indienen. Naast om uitgaven voor vervangend vervoer kan het ook gaan om hotelkosten. Ook is er compensatie voor wie al een treinkaartje had aangeschaft of een abonnement heeft, maar op die dag niet kon reizen. NS verwacht de eerste compensaties over drie tot vier weken uit te betalen.

Hoeveel reizigers precies recht hebben op een compensatie, is niet duidelijk. Wel meldt NS dat er op de bewuste zondag 177.000 reizen waren gemaakt voordat de storing begon. Dat is ongeveer 40 procent van het gebruikelijke aantal reizigers op een zondag.