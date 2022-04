Werkgeversorganisaties zijn niet te spreken over de lastenverhogingen die het kabinet wil doorvoeren om het gat in de begroting te dichten. VNO-NCW, MKB-Nederland en Ondernemersvereniging Nederland (ONL) vrezen dat de rekening grotendeels bij het bedrijfsleven wordt gelegd.

"Lastenverzwaringen voor ondernemers in deze economisch onzekere en moeilijke tijden vinden wij een heel slecht idee. Veel ondernemers kampen met forse schulden na twee jaar corona en vechten nog voor hun voortbestaan, het aantal faillissementen als gevolg van corona loopt op", zegt een woordvoerder van VNO-NCW en MKB-Nederland.

"En nu zijn daar de ingrijpende gevolgen van de Oekraïneoorlog, met sterk stijgende inkoopprijzen voor energie en grondstoffen, die ondernemers vaak niet of nauwelijks kunnen doorberekenen. Verder zijn er tekorten aan grondstoffen die de productie bedreigen en de winstgevendheid onder druk zetten."

Voorzitter Hans Biesheuvel van ONL verwacht zelfs dat de rekening volledig bij het bedrijfsleven wordt gelegd. "Dat hebben we tijdens de twee vorige kabinetten ook gezien. Toen kwamen er lastenverzwaringen van 20 en 8 miljard euro. Op deze manier wordt de verdienkracht van bedrijven uitgehold. Het is om moedeloos van te worden."

VNO-NCW en MKB -Nederland benadrukken ook dat de lasten voor ondernemers onder het vorige kabinet voor miljarden zijn verzwaard. "En bij het aantreden van het huidige kabinet zijn daar nog de nodige miljarden bij gekomen. De gemiddelde belastingdruk voor ondernemers met een bv neemt al jaren toe en ligt inmiddels flink boven het Europese gemiddelde."

'We zijn verslaafd aan uitgeven'

De werkgeversclubs zijn van mening dat ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen er geen lastenverzwaringen bij kunnen hebben. "Anderen hebben hun buffers nodig om de gevolgen van de Oekraïneoorlog te kunnen opvangen. En voor alle ondernemers geldt dat zij moeten investeren: allereerst in de energietransitie en andere klimaatmaatregelen, maar ook in digitalisering, hun medewerkers en de toekomst van hun bedrijf."

ONL-voorzitter Biesheuvel wil dat het kabinet de uitgaven onder de loep neemt. "We zijn verslaafd aan uitgeven om vervolgens de rekening bij een ander neer te leggen. Natuurlijk snappen we dat extra uitgaven noodzakelijk zijn, maar kijk dan ook eens of het niet mogelijk is om hier en daar wat minder uit te geven. We moeten als economie ook concurrerend blijven."