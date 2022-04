Bij een pluimveebedrijf met legkippen in de Gelderse plaats Barneveld is vogelgriep vastgesteld. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 34.000 kippen van het bedrijf geruimd. Aangezien ook zeven omringende bedrijven uit voorzorg geruimd worden, zal dat aantal nog oplopen.

Om hoeveel pluimvee het in totaal gaat, is nog niet bekend. Iets verderop rond het besmette bedrijf zijn negentien andere pluimveebedrijven gevestigd. Deze worden "bemonsterd voor onderzoek op vogelgriep", meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vrijdag.

Ook wordt bij deze bedrijven de komende veertien dagen scherp in de gaten gehouden of dieren daar ziekteverschijnselen ontwikkelen die op vogelgriep kunnen wijzen.

In een zone van 10 kilometer rond het besmette bedrijf zijn nog eens 229 pluimveebedrijven. Voor deze ondernemingen geldt per direct een vervoersverbod.

"Na een paar weken zonder vogelgriepbesmettingen komen de besmettingen in Barneveld - het hart van de pluimveesector - en eerder deze week in Lunteren als een flinke tegenvaller", aldus minister Henk Staghouwer van Landbouw.

"De impact is groot voor het betreffende bedrijf en de bedrijven in de directe nabijheid, de gezinnen en de vele dieren die geruimd moeten worden. We blijven ons inzetten om de gevolgen van vogelgriep te beperken met onderzoek naar een effectief vaccin en het aanscherpen van bioveiligheidsmaatregelen."

Wegens de situatie zijn er nog altijd landelijke maatregelen, zoals een ophokplicht, van kracht. Ook mogen mensen niet zonder goede reden verblijfplaatsen van risicovogels bezoeken. Hoenderachtigen, watervogels en loopvogels zijn de risicogroepen.