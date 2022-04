Twee Nederlandse topmannen van brillenreus GrandVision, CEO Stephan Borchert en CFO Willem Eelman, stappen per 22 april op. Dat maakt GrandVision-eigenaar EssilorLuxottica vrijdag bekend.

De huidige CEO en CFO worden vervangen door twee Italianen: Massimiliano Mutinelli en Niccolò Bencivenni. In een verklaring stellen Borchert en Eelman dat het nu een goed moment is om te vertrekken. Borchert was sinds 2018 topman en Eelman was sinds 2019 de financieel directeur.

Het bedrijf werd na een slepend proces overgenomen door het Frans-Italiaanse EssilorLuxottica voor een bedrag van in totaal 7,3 miljard euro. Begin dit jaar verdween GrandVision van de aandelenbeurs in Amsterdam.

De uitkoop van GrandVision-aandeelhouders - een onderdeel van de overname - werd vrijdag afgerond, wat volgens de topmensen een goed moment is om af te zwaaien. "Ik ben extreem trots op onze tijd bij GrandVision en alles dat we samen bereikt hebben. Ik heb er vertrouwen in dat GrandVision een succesverhaal kan worden met een goede strategie en een prachtige toekomst", aldus de afzwaaiende CEO Borchert.