De export van Nederlandse bloemen en planten bereikte in het eerste kwartaal van dit jaar een recordhoogte. Dat meldt de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten (VGB). In de eerste drie maanden van 2022 is voor 2,1 miljard euro aan sierteeltproducten naar het buitenland verscheept.

Dat betekende een stijging van ongeveer 3 procent in vergelijking met een jaar eerder. Daarbij zijn bloemen met een totale waarde van ruim 1,3 miljard euro nog wat populairder dan planten, waarvan de exportwaarde uitkwam op 740 miljoen euro.

De sector houdt de ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne goed in de gaten. Al gaat slechts 3 procent van de totale export naar de landen die direct bij de oorlog zijn betrokken. Naast Oekraïne zijn dat Rusland en in mindere mate Belarus.

De sierteeltkwekers hebben meer last van de energiecrisis, zeker wanneer ze nieuwe energiecontracten moeten afsluiten. Daarin worden meestal hogere prijzen afgesproken, waardoor het duurder is om de kassen te verwarmen.

"Dat kan er uiteindelijk voor zorgen dat er minder producten op de markt komen", zegt directeur Matthijs Mesken van de VGB. Volgens hem kunnen de exporteurs daar ook de gevolgen van gaan voelen.