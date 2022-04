In 2021 hebben Nederlandse vrachtwagens het hoogste gewicht ooit vervoerd. In totaal werd er 702 miljoen ton vracht vervoerd, een toename van 2,6 procent ten opzichte van 2020. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

In 2020 was er door de corona-uitbraak voor het eerst in jaren sprake van een afname van het goederenvervoer over de weg. Met name het internationale vervoer liep toen terug.

In 2021 werd ruim 80 procent van het totaal binnen Nederland vervoerd. België is de belangrijkste buitenlandse bestemming van Nederlandse vrachtauto's.

Van de goederen die in Nederlandse vrachtwagens worden geladen, bestaat bijna een derde uit landbouwproducten en andere levensmiddelen. Het transport daarvan steeg vorig jaar met 4,4 procent.