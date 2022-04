De Europese gasprijs is donderdag na een forse daling bijna even hoog als op 23 februari, de dag voor de Russische invasie van Oekraïne.

Ondanks de oorlog en westerse sancties tegen Rusland blijft aardgas uit het land richting de Europese Unie stromen. De EU-landen zijn afhankelijk van Russisch gas, maar willen die afhankelijkheid snel afbouwen.

De prijs voor gas op de Amsterdamse gasbeurs, die maatgevend is voor Europese prijzen, daalde donderdag met bijna 15 procent tot zo'n 90 euro per megawattuur. Mogelijk is de vraag naar energie gedaald omdat er met het lange paasweekend in het vooruitzicht minder werd gehandeld.

Na de Russische invasie van Oekraïne en de daaropvolgende westerse sancties tegen Rusland stegen de gasprijzen enorm. De Russische president Vladimir Poetin eiste eerder dat gas moet worden betaald in roebels. De Europese Unie heeft lidstaten gewaarschuwd dat dit in strijd is met de sancties die zijn opgelegd aan Moskou.