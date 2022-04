In de volgende begroting zullen er onvermijdelijk lastenverzwaringen zijn, heeft minister-president Mark Rutte donderdag gezegd op de persconferentie na de ministerraad. "De grote problemen die we nu zien, zijn onmogelijk alleen op te lossen in de uitgaven", zei de premier.

De coalitiepartijen VVD, D66, CDA en CU onderhandelen de komende weken over de begroting. De zogenoemde Voorjaarsnota moet voor 1 juli naar de Tweede Kamer gestuurd worden.

Rutte gaf donderdag al een inkijkje in die onderhandelingen en liet weten dat er sowieso lasten omhooggaan. Hij benadrukte wel dat er nog een pakket van 3 miljard euro aan lastenverlichtingen op tafel ligt. "Dat geld moet nog verdeeld worden. Maar ik ga niet doen alsof er geen enkele last zal stijgen", zei hij.

56 Rutte: Lastenverzwaring door inflatie en oorlog 'onvermijdelijk'

De hoge inflatie en de oorlog in Oekraïne zorgen voor veel extra uitgaven voor het kabinet om ervoor te zorgen dat de koopkracht van Nederlanders niet te fors achteruitgaat.

Daarnaast is er nog een uitspraak van de Hoge Raad rond spaarders die in 2017 en 2018 te veel belastingen hebben betaald. Zij moeten daarvoor gecompenseerd worden, wat tot 7 miljard euro kan kosten. Verder wordt er nog gedebatteerd over een hogere ouderenuitkering en meer geld voor defensie.

Door al die zaken moet het kabinet miljarden meer zoeken dan het had verwacht bij de aankondiging van de begroting op Prinsjesdag. "Dit valt niet allemaal alleen op te lossen door minder uit te geven", zei Rutte donderdag.