Supermarkten kunnen niet meer om flits- en maaltijdbezorgers heen. Verschillende partijen werken steeds nauwer samen, een ontwikkeling die niet meer te stoppen is om een stuk marktaandeel te behouden. "De innovatieve jongens dwingen de grote partijen hun verdienmodel te heroverwegen", zegt retailexpert Michel Kregel tegen NU.nl.

We waren al bekend met maaltijdbezorgers Thuisbezorgd.nl en Deliveroo, maar tijdens de coronacrisis verschenen ook flitsbezorgers zoals Gorillas, Flink en Getir in het straatbeeld. Consumenten die snel iets nodig hebben, kunnen via een app bestellen. Binnen een mum van tijd staat er een bezorger voor de deur met twee sixpacks bier en een zak chips tijdens een avondje voetbal of een verjaardagsfeestje.

Kregel is niet verbaasd over de ontwikkelingen, die naar zijn mening in zeer rap tempo gaan. "Het consumentengedrag verandert, we gaan naar een maatschappij toe dat we meteen een pizza willen in plaats van een week van tevoren bestellen. Consumenten hebben hun leven anders ingericht. We hebben geen zin of tijd om voor een paar boodschappen naar de supermarkt te gaan. Daar komt bij dat mensen ook noodzakelijke producten snel bezorgd willen hebben."

Ook de supermarkten volgen de ontwikkelingen al enige tijd en de afgelopen periode hebben verschillende grootgrutters de handen ineen geslagen met flits- en maaltijdbezorgers. Zo heeft het investeringsvehikel van Jumbo-familie Van Eerd, Mississippi Ventures, een belang genomen in flitsbezorger Gorillas.

De familie Van Eerd denkt dat de markt voor de snelle bezorging van boodschappen de komende jaren flink gaat groeien. Daarom wil Jumbo voortaan ook op de eigen website klanten de mogelijkheid bieden om de boodschappen door Gorillas te laten bezorgen. De supermarktketen denkt dat ze door de flitsbezorging nieuwe klanten in grote steden kan bereiken.

Ook Albert Heijn kan inmiddels niet achterblijven

Maaltijdbezorger Deliveroo en supermarktketen SPAR breiden hun samenwerking uit met de bezorging van boodschappen in dertien SPAR-winkels in verschillende Nederlandse steden. Vanaf nu kunnen klanten bij de aangesloten winkels boodschappen bestellen en direct thuis laten bezorgen via Deliveroo in Almere, Amsterdam, Den Haag, Enschede, Groningen, Leiden en Maastricht voor een periode van drie maanden. Daarna wordt bekeken op welke manier deze samenwerking verder uitgebreid kan worden.

En ook Albert Heijn kan inmiddels niet achterblijven. De supermarktketen breidt de samenwerking met Thuisbezorgd.nl en Deliveroo uit met de thuisbezorging van boodschappen. Klanten kunnen kiezen uit een assortiment van meer dan twaalfhonderd producten.

'Het is niet meer dan stukje extra service'

Volgens directeur Frank Quix van retailadviesbureau Q&A kunnen supermarkten niet achterblijven met snelle bezorging. "Het is niet meer dan een stukje extra service. Supermarkten willen dat stuk marktaandeel behouden en daar hoort snel bezorgen dus ook bij."

Critici in de markt vragen zich af of flitsbezorging een doorbraak wordt. Zij zien de nauwe samenwerking vooral als een eerste stap om te kijken hoe succesvol het wordt. Bovendien is er sprake van een internationale trend: het uitbesteden van bezorging door supermarkten aan andere partijen vindt al plaats in andere landen.

Ontwikkelingen zetten in rap tempo door

Quix ziet het dan ook niet snel gebeuren dat een grote supermarkt uiteindelijk een flits- of maaltijdbezorger overneemt. "Nee, waarom zou je dat doen? De samenwerkingen worden langzaam uitgebouwd."

Retailexpert Kregel verwacht dat de ontwikkelingen de komende maanden in rap tempo doorzetten. "Die overnames gaan komen en dat betekent dat kleinere partijen zullen omvallen. Verder zal er een flinke professionaliseringsslag worden gemaakt. Supermarkten krijgen namelijk veel data van consumenten tot hun beschikking die gebruikmaken van flitsbezorging. Dan kunnen er bijvoorbeeld meer producten worden geleverd met minder bewegingen."