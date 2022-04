Steinway heeft bij de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC documenten ingediend voor een notering op de beurs van New York. De Amerikaanse pianobouwer noteerde eerder al in New York, maar was de laatste negen jaar in handen van een private investeerder.

De precieze reden voor de beursplannen geeft Steinway niet, maar de kans is groot dat eigenaar en miljardair John Paulson wil profiteren van de gestegen waardering door de goede pianoverkoop tijdens de coronapandemie.

De omzet van Steinway steeg in 2021 met 40 procent naar zo'n 538 miljoen dollar (494 miljoen euro) en het bedrijf boekte 117 miljoen dollar winst.

Steinway noteerde tussen 1996 en 2013 al op de beurs onder de afkorting LVB, de initialen van de Duitse componist Ludwig van Beethoven. In 2013 kwam het 169 jaar oude bedrijf in handen van Paulson, die het nu opnieuw van de hand doet. De afkorting zal met STWY dit keer iets minder inventief zijn. Hoeveel één aandeel zal kosten, is nog niet duidelijk.