Hoewel Turkije kampt met een inflatie van ruim 60 procent, gaat de rente in het land toch niet omhoog. Dat heeft de Turkse centrale bank donderdag bekendgemaakt.

Volgens veel economen zorgt een hogere rente ervoor dat prijzen minder hard stijgen, omdat veel huishoudens dan besluiten te sparen. Hierdoor daalt de vraag naar goederen en diensten en zakken de prijzen, is de gedachte.

De Turkse autoriteiten denken daar anders over. President Recep Tayyip Erdogan drong er de afgelopen tijd bij de centrale bank op aan de rente juist te verlagen. Dat gebeurde dan ook regelmatig, ondanks kritiek van veel economen. Deze keer blijft de rente onveranderd staan op 14 procent.

Eerder deze maand bleek dat de prijzen van goederen en diensten in Turkije in maart gemiddeld 61 procent hoger waren dan een jaar eerder. Het doel van de Turkse regering is om de inflatie op 5 procent te houden. Daar slaagt het bewind al zo'n tien jaar niet in.

Ook ECB verhoogt rente niet

De Europese Centrale Bank (ECB) maakte donderdag eveneens bekend dat het de belangrijkste rentes niet verhoogd. De Europese Unie kent ook een hoge inflatie, al was die met 7,5 procent in maart een stuk minder extreem dan in Turkije. De ECB denkt niet dat een hoge inflatie bestreden moet worden met renteverlagingen.

Door de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan voor de Europese economie staat de ECB onder grote druk om iets aan de hoge inflatie te doen. Sinds de vorige rentevergadering van de ECB zijn de prijzen in de eurozone hard opgelopen en heeft een reeks landen zijn economische voorspellingen naar beneden bijgesteld.

Veel economen houden rekening met een renteverhoging later dit jaar. Verschillende ECB-bestuurders, onder wie president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB), hebben al gezegd dat er dit jaar mogelijk zelfs meer dan één renteverhoging in zit.