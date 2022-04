De bestrijding van zorgfraude werkt niet of nauwelijks, blijkt donderdag uit een rapport van de Algemene Rekenkamer. Toezichthouders en opsporingsinstanties hebben wel veel overleg met verzekeraars en gemeenten over vermeende gevallen van zorgfraude, maar de pakkans is heel klein.

De Algemene Rekenkamer onderzocht de aanpak van veertien zaken in drie sectoren waarin vaak met zorggeld gesjoemeld wordt: de wijkverpleging, de jeugdzorg en beschermd en begeleid wonen. Daarnaast keek ze naar de informatie-uitwisseling.

Uit het onderzoek is gebleken dat overheidsinstanties wel informatie uitwisselen, maar weinig doen om vast te stellen of er daadwerkelijk fraude wordt gepleegd. En als er toch fraude wordt vastgesteld, is het in de meeste gevallen niet zo dat de fraudeur stopt of ernstig wordt gehinderd.

De Algemene Rekenkamer uit haar bezorgdheid over de gang van zaken en pleit voor een nauwere samenwerking. "Het kabinetsstreven om fraude met zorggeld fors terug te dringen wordt niet gerealiseerd. Dat is ook zorgelijk omdat kwetsbare en hulpbehoevende burgers slachtoffer kunnen zijn. Bijvoorbeeld doordat ze veel minder uren zorg krijgen dan zorgfraudeurs in rekening brengen", zegt de instelling.

Er is bij zowel toezichthouders als andere controleorganen en de politie geen overzicht te vinden over hoe vaak zorgfraude voorkomt en over hoeveel geld het gaat. Zorgverzekeraars registreren enkele miljoenen aan fraude per jaar, maar de Algemene Rekenkamer schat het echte bedrag op enkele miljarden.