In de afgelopen vijf jaar is het aantal kinderopvanglocaties toegenomen van nog geen 17.000 naar tot 20.000. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KVK). De branche verwacht dat de groei er nu wel uit is, ook al wordt de opvang gratis en is er meer vraag door de babyboom na de pandemie.

"Hoe groot het voordeel van gratis kinderopvang ook is, ouders die er nu geen gebruik van maken zullen dat waarschijnlijk dan ook niet doen. Ouders zijn niet calculerend waar het hun kinderen betreft", zegt Patricia Huisman van brancheorganisatie BVOK.

Vanuit die hoek verwacht ze dan ook niet veel meer vraag. Sowieso is het lastig, zo niet onmogelijk, om meer aanbod te creëren gezien de nu al bestaande personeelstekorten.

Huisman schrijft de groei in het aantal locaties van de afgelopen jaren vooral toe aan medewerkers uit de kinderopvang die voor zichzelf zijn begonnen en zich dus bij de KVK hebben ingeschreven als onderneming. "En al in de branche werkzame gastouders mogen zich sinds vorig jaar ook inschrijven."

Mocht de vraag toch verder toenemen als de opvang zo goed als gratis wordt, ook dan zit er weinig rek in het aantal locaties als gevolg van het personeelstekort. "In de crisisperiode zijn veel ondernemers failliet gegaan", weet Huisman. "Deze mensen zijn uit de sector vertrokken en niet meer teruggekomen."

Nieuwe aanwas kwam er ook niet echt. "Omdat gedacht werd dat er weinig perspectief op werk was." Buiten het aantrekken van voldoende personeel, is het vinden van goede locaties ook een uitdaging.