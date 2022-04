Met 702 miljoen ton goederen vervoerden vrachtwagens in Nederland afgelopen jaar meer vracht dan ooit. Vergeleken met een jaar eerder gaat het om een stijging van 2,6 procent, blijkt donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het grootste deel van de vracht (572 miljoen ton) bleef binnen de landsgrenzen. Het overige deel ging dus naar het buitenland of kwam daar vandaan.

Opvallend is dat Duitsland niet langer de belangrijkste bestemming is van vracht die naar het buitenland gaat. Die plek is ingenomen door België. Zo'n 24 miljoen ton goederen ging vorig jaar naar de zuiderburen, 22,3 miljoen ton was bestemd voor de oosterburen.

De hoeveelheid goederen die naar het Verenigd Koninkrijk is vervoerd daalde afgelopen jaar van 1,2 miljoen naar 1,1 miljoen ton. Ook het jaar ervoor daalde de export naar het VK al. Een reden geeft het CBS niet, maar de Brexit lijkt een logische verklaring. De Britten stapten eind januari 2020 officieel uit de Europese Unie.

Van de totale vracht die vanuit, naar of binnen Nederland is vervoerd, bestaat bijna een derde (30 procent) uit landbouw- en voedingsproducten. Zand, ruwe mineralen en bouwmaterialen, die het CBS tot één groep rekent, vormen ongeveer een kwart van de vervoerde vracht.